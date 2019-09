Geliefd stukje Friese treinhistorie spoorloos verdwenen

,,Ik fietste er vorige week nog langs en opeens zag ik dat het verdwenen was‘’, zegt Jan van der Meer, die veel per tweewieler door de stad toert. Het stalen brugoverblijfsel naast de Harlingertrekweg is foetsie. Veel mensen koesterden dit stalen voorwerp als overblijfsel van de Dokkumer lokaalspoorweg spoortje naar Stiens.



Het is meer mensen opgevallen en de gemeente heeft er al verschillende meldingen over gehad. Wanneer het brugdeel is weggehaald, weet niemand precies. Vlakbij deze locatie wordt straks het WTC-gebied voorbereid voor de bouw van een nieuw voetbalstadion. Binnen de gemeente zijn echter geen plannen bekend om het spoormonument hiervoor te verwijderen.