Gemeente Koudum helpt Oekraïense vluchtelingen bij het zoeken naar een baan

Noodopvang in Heerenveen stopt, asielzoe­kers elders onderge­bracht

De crisisnoodopvang in de Hoekstrahal in Heerenveen is weer dicht. De hal werd een week geleden ingericht voor de opvang van asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel. Dat schrijft Omrop Fryslân.

20 mei