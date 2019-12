Gevonden Olaf op Vlieland is de eerste pup die Pieterburen deze winter opvangt

Dat schrijft de Leeuwarder Courant. Hij was samen met soortgenoten door het stormachtige weer in combinatie met hoog water op Vlieland terechtgekomen. Ze overleefden dit niet allemaal, maar Olaf was een taaie.

Na 24 uur observeren was duidelijk dat zijn moeder niet meer terug zou komen. In die 24 uur was hij van verre te horen. Volgens zeehondenredder Willem hebben bewoners hem tot diep in de nacht horen roepen. De volgende ochtend trof hij de pup aan terwijl deze probeerde te zogen bij een dode zeehond. Olaf is enkele dagen oud, hij had zijn navelstreng nog om.

Meerdere zeehonden op eilanden

Door het stormachtige weer in combinatie met hoog water spoelden vele grijze zeehondenmoeders met pups van de hoge zandbanken en afgelegen gebieden op de eilanden. Veel van hen kwamen daardoor terecht op Vlieland.

Een tiental pups overleefde dit niet en deze dieren liggen nu verspreid over de stranden van Vlieland. Volgens het Zeehondencentrum is dit niet ongewoon voor de tijd van het jaar. Wel zijn er zorgen over het feit dat de dieren nu op eilanden liggen, waar verstoring door voorbijgangers een groot probleem kan vormen voor de pups en moeders die het wel hebben gered.

Alle opvangcentra en vrijwilligersorganisaties blijven daarom oproepen om zo veel mogelijk afstand te houden van zeehonden.