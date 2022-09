Gewonde gevallen fietser Lange Marktstraat (75) gered na schok met AED

Op de Lange Marktstraat in Friesland is gisteravond een 75-jarige man gevallen met de fiets. De man had een hoofdwond en geen polsslag meer. Daarop is de AED (defibrillator) aangesloten, waarna de man na één schok met hartritme en ademhaling naar het ziekenhuis is vervoerd.