Glastuinbouwer QLP legt productie voor onbepaalde tijd stil wegens hoge energieprijzen

Dodelijk­ste vogelgriep­jaar in jaren: me­ga-uit­braak in Limburg, landelijk bijna 6 miljoen dieren afgemaakt

In het Limburgse Heythuysen is vogelgriep geconstateerd bij een bedrijf met 300.000 leghennen. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) donderdag. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat het om de grootste besmetting in aantallen tot nu toe. Ook in Friesland zijn 368.000 dieren afgemaakt.

20 oktober