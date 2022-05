Groen licht voor woningen in Mantgum

Fouten in opdracht Afsluit­dijk waren jaren voor renovatie bekend

Al in mei 2018, bijna een jaar voor de start van de renovatie van de Afsluitdijk wist Rijkswaterstaat dat de dienst cruciale informatie over waterstanden en golfhoogtes over het hoofd had gezien. Dat werd door de toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) pas jaar een ruim later aan de Tweede Kamer gemeld. Dat meldt de Volkskrant.

