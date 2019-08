Grote schrik: moeder en zoontje (2) vinden ingegraven val met 10 centimeter lange spijkers

Een moeder heeft haar 2-jarige zoontje naar eigen zeggen net op tijd kunnen redden van een ingegraven spijkerval. Mientje Boonstra (29) uit het Friese Holwerd liep dinsdag met haar zoontje in het gras bij de molen in het dorp toen ze de val met meerdere grote spijkers in een kuil aantrof. ‘Je moet er toch niet aan denken dat hij erin was gaan staan. Of erger: in was gevallen’, schreef ze diezelfde dag op Facebook.

De man van Boonstra was die dinsdagmiddag aan het vissen aan het water bij de molen. ,,Ik en mijn zoontje gingen even kijken. Ik zag op de dijk wat uitsteken in het gras, dat waren de spijkers. Die waren in een oude rubberband geslagen.” Het geheel lag in een kuiltje verscholen in het grasveld. Volgens de Holwerdse waren de spijkers zo’n 9 à 10 centimeter lang.

,,Ik heb mij er heel erg over verbaasd. Stel mijn zoontje was erin gevallen”, zegt ze beduusd. Samen met haar man heeft Boonstra het ding opgepakt uit de kuil en in een kliko gegooid. Dezelfde avond deelde ze haar verhaal op Facebook om dorpsgenoten te waarschuwen. Maar ook daarbuiten werd het opmerkelijke bericht opgemerkt: online reageerden veel mensen vol verontwaardiging op de vondst van de val.

Zelf heeft Boonstra geen idee wie de val in het gras neergelegd zou kunnen hebben. ,,Dat is speculeren. Het hele dorp heeft het erover. Het kan ook jeugd zijn geweest, het is gewoon een open grasveldje bij de molen aan het water.” Ze heeft online de politie gewaarschuwd over de vondst van de spijkerval.