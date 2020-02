Gynaecologen van Friese ziekenhuizen willen ongewild urineverlies onder jonge vrouwen bespreekbaar maken

Eerste winnaar Frater Willibror­dus Prijs is een Fries

12:25 Met een beschrijving van een invasie van distelvlinders heeft Hans Gartner de eerste Frater Willibrordus Prijs gewonnen. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op NPO Radio 1. Gartner is een luisteraar uit het Friese dorp Nes, die geregeld zijn natuurwaarnemingen doorbelt op de Fenolijn, een vaste rubriek in het radioprogramma.