Harlinger komt om door ongeval op A7 bij Zurich, auto vloog in brand

Onderzoe­kers bouwen riffen van dode perenbomen in Waddenzee

Onderzoekers van het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) hebben omgekapte perenbomen geplant in de bodem van de Waddenzee, tussen Texel en Vlieland. Ook in de Oosterschelde in Zeeland zijn perenbomen geplant. De dode perenbomenbossen vormen riffen waarin vissen en andere onderwaterdieren zich kunnen verschuilen. Het experiment TreeReef moet de onderwaternatuur in de zee versterken.

14 juni