Hertelling Smallingerland: meerdere voorkeurszetels veranderen

Zes aanhoudin­gen en meerdere hennepkwe­ke­rij­en gevonden in Friesland na politie onderzoek

De politie heeft donderdagochtend op acht locaties in Friesland invallen gedaan in verband met een lopend onderzoek. Aan de Pasteurweg en de Barent Fockesstraat in Leeuwarden en de Wommelserweg in Tzum werden hennepkwekerijen gevonden. Dat schrijft de Leeuwarder Courant.

17 maart