Historisch Woudagemaal in Friesland in werking wegens vele regen

Wetterskip Fryslân heeft dit weekend het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking gezet om water af te voeren uit de meren, kanalen en vaarten in de provincie. Er is extra pompcapaciteit nodig om het vele regenwater weg te pompen en wateroverlast te voorkomen, aldus het schap. Het Woudagemaal blijft naar verwachting ook vandaag en morgen in werking en is vanaf gisteren te bezichtigen voor publiek.