Hof verlaagt straffen van blokkeerfriezen, taakstraf van 90 uur

Ook in hoger beroep zeven jaar cel voor gewelddadi­ge overval Nes

28 oktober Een 34-jarige inwoner van Emmen is in hoger beroep veroordeeld tot zeven jaar cel voor de gewelddadige overval op een toen 73-jarige inwoner van het Friese Nes (H.). De straf van het gerechtshof is gelijk aan het vonnis van de rechtbank in april vorig jaar. Dat meldt de Leeuwarder Courant vandaag.