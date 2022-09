Hoger beroep in carbidzaak Joure: tiental verdachten liet vijf kilo carbid ‘niet opzettelijk’ exploderen

De tien verdachten in de zaak rondom het afvuren van een carbidkanon in Joure hebben hoger beroep ingesteld tegen het eerdere vonnis van de rechtbank in Leeuwarden. Op 12 augustus werd het tiental mannen veroordeeld tot 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Volgens de verdachten was er geen opzet in het spel.

Op oudejaarsdag 2020 leidde een fikse explosie in Joure tot schade aan auto’s, winkels, huizen en een hotel. Die avond reden drie van de tien verdachten in een auto met daarachter een omgebouwde giertank gevuld met vijf kilo carbid door het centrum van het Friese dorp. Het carbid in de tank ontplofte iets na 22.00 uur bij een brug aan de Tolhûswei. De zeven anderen waren daarbij in de buurt.

Op 1 januari 2021 meldden de mannen zich bij de politie. Zij wilden de schade vergoeden. Via crowdfunding werd er 30.000 euro opgehaald. Zij vinden zelf dat zij daarmee hun verantwoordelijkheid hebben genomen. De rechtbank zegt daarmee rekening te hebben gehouden bij de strafoplegging en ook met het tijdsverloop.

Ongelukkige samenloop van omstandigheden

Het tiental mannen blijft volhouden dat de explosie voortkwam uit de ongelukkige samenloop van omstandigheden. Zo ontkennen zij dat het carbidkanon achter hun auto bewust tot ontploffing is gebracht. De rechtbank stelde eerder dat dit het geval was, maar daar is volgens de verdachten geen bewijs voor en alternatieve oorzaken zouden niet grondig zijn onderzocht. De explosie zou bijvoorbeeld het resultaat kunnen zijn geweest van statische elektriciteit.

Volgens de verdachten, die tussen de 21 en 28 jaar zijn, hadden ze het kanon willen afvuren in een park. De ontploffing, waarbij niemand gewond raakte, was echt een ongeluk. De tien mannen hebben zich altijd als groep gepresenteerd. Getuigen verklaarden eerder dat de mannen vóór de klap hun handen tegen de oren drukten en dat een van hen aan het filmen was. Ook zouden er uitlatingen als ‘we moeten hier weg’ en ‘we moeten de ruimte hebben’ zijn gedaan. Volgens de verdediging hoeft dit alles niet te wijzen op het anticiperen van een explosie van vijf kilo carbid. Het is volgens hen gevaarlijk om verstrekkende gevolgen aan de uitspraken te verbinden. Daarnaast zouden de opmerkingen ook kunnen wijzen op een benodigde manoeuvre van de betrokken voertuigen.

Enkele verdachten waren ook op ongeveer honderd meter afstand van de brug toen de explosie plaatsvond. Volgens de verdediging is het niet bewezen dat zij op de hoogte waren en bewust samengewerkt zouden hebben om de explosie te veroorzaken.