Hotel in Koudum wordt klaar gemaakt voor opvang vluchtelingen

In Koudum worden 150 plekken voor vluchtelingen gerealiseerd in het voormalige Hotel Galamadammen. Het wordt de eerste opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Súdwest-Fryslân. Dat meldt Omrop Fryslân .

Het hotel staat al twee jaar leeg, dus eerst moet er goed schoongemaakt worden. ,,Het is wat verstoft, maar het zijn prachtige ruime kamers en het is een mooie locatie‘’, aldus burgemeester Jannewietske de Vries. ,,Het is geschikt voor opvang van gezinnen, met veel privacy. Het zijn twee persoonskamers en met een stapelbed kan je er een gezin in kwijt.‘’ In het hotel is er ook ruimte voor vermaak, er zijn een biljart en een piano aanwezig.

,,Iedereen is nu een bijdrage aan het leveren en het is fantastisch om te zien. De gemeente start de opvang op en daarna wordt het werk uitbesteed. De eerste contacten daarvoor zijn al gelegd.‘’ De kosten worden vergoed door het rijk.

De gemeente kijkt naast Koudum ook naar andere locaties. ,,Die maken we later bekend. We kijken vooral naar plekken waar mensen langer kunnen blijven. Zoals in Koudum, ze kunnen er wel een halfjaar tot een jaar verblijven.‘’

Voor de eerste opvang wordt gekeken naar sprothallen, maar ook bij mensen thuis. Doorstroming is wel belangrijk. De gemeente doet nog een oproep. ,,Als particulieren vluchtelingen thuis opvangen, geef dat aan de gemeente door. Dan weten we wie waar is. In een opvang kunnen mensen medische zorg en onderwijs krijgen.‘’

In Tezel worden verschillende gebouwen klaar gemaakt voor 70 mensen, in Hotel Appelscha is er ruimte voor 40 en in herberg Oer 't Hout in Grou hebben ze 170 plekken. De eigenaar van die laatste locatie Egbert de Boer wachtte vrijdag nog op de eerste vluchtelingen. ,,We hebben contact met de gemeente en die zei dat ze nog onderweg waren. We zijn er klaar voor, het gebouw is klaar. De mensen en de keuken ook.‘’