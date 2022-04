Huis met rieten dak brandt volledig af op Ameland

De brandweer kreeg rond 23.30 uur een melding over de brand in de woning aan de Zwarteweg in Nes. Omdat de woning een rieten dak had, werd deze direct geclassificeerd als een middelbrand. In het huis waren geen mensen meer aanwezig ten tijde van de brand.



Om te voorkomen dat de brand verder uit zou slaan hield de brandweer het naastgelegen gebouw nat. Het huis zelf kon helaas niet meer gered worden. De brandweerlieden hebben ervoor gezorgd dat de woning gecontroleerd uitbrandde. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.