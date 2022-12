Info van bijna 9000 ontvangers coronasteun Leeuwarden per ongeluk gedeeld

Eis 8 jaar cel voor doodschie­ten onschuldi­ge ex-profvoet­bal­ler Hoefdraad

In de zaak over het doodschieten van oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad (35) op een feest in Zuidoost heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van acht jaar geëist tegen Robin R. (36). De partner van Hoefdraad maakte gebruik van haar spreekrecht. ‘Onze kinderen vertellen dat hun vader doodgeschoten is, is het zwaarste dat ik als moeder heb moeten doen.’

6 december