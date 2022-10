Jagersvereniging wil Fries jachtverbod van tafel

Zorgen om toenemend aantal jongeren in de criminali­teit in Noord-Nederland: vaker een mes op zak

Het Openbaar Ministerie (OM) maakt zich ernstig zorgen om het toenemend aantal jongeren in de criminaliteit in Noord-Nederland. Uit cijfers van het OM blijkt dat het aantal jonge criminelen de afgelopen drie jaar flink is toegenomen. Morgen is er in Groningen een speciale avond over dit probleem.

5 oktober