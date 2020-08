Jonge daders ernstige dierenmishandeling zijn geen leerlingen van Friese school

Dieren gedood en ernstig mishandeld bij inbraak Friese school

25 augustus Bij het Nordwin College in Buitenpost in Friesland is tussen zondagmiddag en zondagnacht ingebroken in het dierenverblijf. Een aantal dieren is ernstig mishandeld, er werden twee dieren dood aangetroffen en vijf zijn later door de veearts afgemaakt.