Jongen (15) in Drachten valt uit raam en raakt zwaargewond

Met video NEC boekt eerste zege sinds 14 augustus dankzij fraaie goal van jubilaris Lasse Schöne

NEC heeft voor het eerst sinds 14 augustus, toen in de tweede speelronde met 1-4 werd gewonnen in Volendam, weer een wedstrijd in de eredivisie gewonnen. De Nijmegenaren deden dat in Leeuwarden bij SC Cambuur: 0-1.

4 november