Kalasjnikov's, grote hoeveelheden munitie, drugs en explosief gevonden bij invallen in het Noorden

coronavirus LIVE | Aantal besmettin­gen in Nederland stijgt tot 24, 98-jarige Chinese vrouw overwint virus

13:24 Het aantal coronabesmettingen in ons land loopt verder op. Terwijl in China het aantal nieuwe besmettingen blijft dalen, is het aantal in Nederland opgelopen tot 24. Ook in de ons omringende landen grijpt het virus om zich heen. Volg alles in ons liveblog. Let op: dit is een nieuw liveblog. Eerdere gebeurtenissen rondom het coronavirus lees je hier terug.