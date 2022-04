Kijlstra ambulancezorg krijgt vertaalcomputers voor buitenlandse patiënten

GA Eag­les-coach Van Wonderen neemt Simonis mee naar Heerenveen, akkoord kwestie van tijd

Paul Simonis vertrekt vrijwel zeker bij Go Ahead Eagles. Hoewel er nog geen definitief akkoord is, benadrukt de assistent-trainer, gaat hij in het kielzog van trainer Kees van Wonderen mee naar Heerenveen. De overgang lijkt een kwestie van tijd.

10:01