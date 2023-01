Kinderen ontsnappen aan vallende bouwkraan bij basisschool in Arum

Het gevaarte miste op een haar na het gymlokaal van de school, waar op dat moment vijftien kinderen van groep acht waren. De schoolkinderen zijn met spoed naar buiten geleid. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er, zowel de kinderen als de leerkrachten, goed in.

De bouwkraan stond bij de basisschool vanwege nieuwbouw, die in oktober is gestart. Het werk moet in januari 2024 klaar zijn.