Kleinklauwotters, balearenpadden en wallaby geboren in AquaZoo Leeuwarden

De geboorte van de kleinklauwotters, die in de natuur voorkomt in Zuidoost-Azië, is extra bijzonder voor de dierentuin, zegt William Kreijkes, hoofd dierverzorging. ,,Ons park is namelijk ooit begonnen als Otterpark Aqualutra ten tijde van de terugkeer van de Europese otter in Nederland. In de loop der jaren is het park uitgegroeid tot een volwaardige dierentuin, maar de Aziatische kleinklauwotters zijn al sinds de beginjaren in het park te zien. Dan is het fijn om te zien dat ze het bij ons nog steeds zo goed doen.”