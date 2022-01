KNMI geeft code geel voor vrijdagavond wegens gladheid

Politie vindt zwaar illegaal vuurwerk en wapens in Surhuister­veen

In een woning in Surhuisterveen (Friesland) is 400 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Ook lag er in het huis een collectie historische vuurwapens, mortieren en granaten. Een 46-jarige inwoner is aangehouden en zit vast.

30 december