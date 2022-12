Lab voor synthetische drugs aangetroffen in Drachten

Beschonken joyrider opgepakt na ernstig ongeluk Damwoude

Bij een aanrijding in Damwoude (Friesland) is vanochtend een 22-jarige man uit Kollum ernstig gewond geraakt. De bestuurder van de betrokken auto is een minderjarige jongen uit de gemeente Dantumadeel die geen rijbewijs had en onder invloed van alcohol reed, meldt de politie.

11 december