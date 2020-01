Laila ging naar de film in Leeuwarden en heeft nu iedere Pathé-bios gezien

In Nederland heeft de Pathé-keten 27 bioscopen. Die heb je nu allemaal van binnen gezien. Waarom?

,,Zes jaar geleden kocht ik een unlimited-pas bij Pathé, daar begon het mee. In de schoolvakanties neem ik mijn neefjes vaak mee naar de film, meestal in Utrecht of Amsterdam, bij mij om de hoek. Het leek me wel eens leuk om ze ook een keer mee te nemen naar een andere Pathé. Dan is het echt een dagje uit, met de trein naar Rotterdam, Haarlem of Arnhem.’’

Ik zie nu geen neefjes.

,,Nee klopt, dit is een onverwacht bezoekje. Eigenlijk zou ik vandaag werken, ik doe catering in de trein, maar er was iemand die wilde graag mijn dienst overnemen. Dus kon ik mooi een dagje Leeuwarden doen.’’

Heb je veel van Leeuwarden gezien?

,,Ik wist niet hoe ver het lopen was vanaf het station, dus ik heb de bus genomen, en vanuit de bus heb ik een paar foto’s gemaakt.’’

De laatste weken heb je een eindspurt gemaakt?

,,Twee weken geleden was ik in Breda, vorige week in Scheveningen, maandag in Maastricht en nu in Leeuwarden. Ik hou van spontaan en dit kwam zo goed uit, dat heb ik gedaan.’’

Je was net in Tivoli. Welke film zag je?

,,Frozen II. Heel leuk, al was deel 1 net wat leuker.’’

En de bioscoop?

,,Ik vind nieuwe bioscopen mooi, maar ga toch liever naar wat oudere. Deze Tivoli is ook zo eentje, echt heel mooi.’’

Hoe ziet de ideale bioscoop eruit?

,,De stoelen moeten een beetje omhoog staan, zodat je nooit achter iemand anders zijn hoofd zit. En ze moeten lekker zitten. Bij de bioscoop in Breda hadden ze relax-stoelen, die achterover kunnen. Die zitten echt heel lekker. En pauzes bij de echt lange films, dat zou ook fijn zijn.’’

Wat vind je van 3D? En 4DX?

,,3D probeer ik zoveel mogelijk te vermijden. Maar 4DX dat de stoelen met de actie meebewegen en dat je regen voelt en sneeuw, dat is echt of je zelf meespeelt in die film. Het meest intens heb ik het meegemaakt bij Terminator: Dark fate, dat was me er eentje, wauw.’’

Koop je elke keer popcorn?