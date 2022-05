Leeuwarden heeft een nieuw college en Gemeentebelangen een eerste wethouder

Drie verdachten van drugshan­del en liquidatie­po­gin­gen opgepakt

Bij politie-invallen in Amsterdam, Drenthe en Friesland heeft de politie vanochtend drie mannen opgepakt op verdenking van handel in verdovende middelen en pogingen tot liquidaties. De politie is nog op zoek naar een vierde verdachte van 59 jaar die in Turkije zit. Deze man staat internationaal gesignaleerd.

10 mei