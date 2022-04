Leeuwarden zoekt nieuwe kinderburgemeester

De nieuwe kinderburgemeester neemt het stokje over van de 10-jarige Thirza en de 11-jarige loco burgemeester Zara. In het afgelopen jaar heeft zij onder meer een jeugdboek over Sterke Yerke in ontvangst mogen nemen, een speurtocht mogen promoten en mee mogen denken over de binnenstad van Leeuwarden.



De toekomstige kinderburgemeester moet het aankomende schooljaar in groep 7 of 9 zitten en willen opkomen voor de belangen van kinderen in de gemeente. Ook is het belangrijk dat de nieuwe kinderburgemeester het leuk vindt om voor groepen te spreken.



Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door voor 6 mei 2022 een introductiefilmpje te sturen naar kinderburgemeester@leeuwarden.nl, waarin je uitlegt waarom je geschikt bent voor de rol. Een jury beslist voor 25 mei of je door bent naar de volgende selectieronde, waar de kandidaten met elkaar in debat gaan en een gesprek hebben met de burgemeester.