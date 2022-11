Lerarentekort doet basisschool in Kollumerpomp de das om: ‘In onze regio bovengemiddeld lastig’

De sluiting is een direct gevolg van het lerarentekort. ‘Zoals u heeft ervaren zijn er in de afgelopen jaren veel personeelswisselingen geweest en het is ons niet gelukt om nieuwe leerkrachten aan de school te binden. Het vinden van leerkrachten is op dit moment in heel Nederland een probleem. In onze regio blijkt dat zelfs bovengemiddeld lastig’, aldus Arlanta. Een bijkomende reden is dat het volgens de stichting veel vraagt van vooral beginnende leerkrachten als zij moeten werken op een relatief kleine school zoals De Wegwijzer.