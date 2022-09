Man (38) uit Dronten aangehouden voor mishandelen politieagent in Leeuwarden

Politie Wâlterswâld neemt rijbewijs in van automobi­lis­te die flinke borrel op heeft

De politie in Friesland heeft het rijbewijs ingenomen van een automobiliste (43) die beschonken rondreed in Wâlterswâld. Ze had bijna drie keer zoveel alcohol gedronken dan de toegestane hoeveelheid. De vrouw was gewond en haar auto was zwaar beschadigd.

11 september