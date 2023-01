Man (83) uit Beetsterzwaag slachtoffer van bankhelpdeskfraude, drie aanhoudingen

De in Heerde aangehouden personen betreffen een 17-jarige jongen uit Nijmegen, een 18-jarige man uit Lent en een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij worden verdacht van fraude en diefstal van geld en goederen. De politie zet het onderzoek voort.

De afgelopen weken wordt Noord-Nederland geteisterd door gevallen van bankhelpdeskfraude. Vooral in de Groningse gemeente Westerkwartier en in de regio Noord-Drenthe was het raak. De politie onderzoekt of de verdachten van fraude in Beetsterzwaag hiermee te maken hebben.