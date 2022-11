Man bekent en wijst naar broer en vader in moordzaak De Blesse: ‘Het moest er een keer uit’

De 40-jarige Bert Jan van der S. uit Heerenveen geeft toe dat hij in 2008 een rol heeft gespeeld bij de dood van Ida Klijnstra-Kuipers uit het Friese dorp De Blesse. Hij vertelde donderdag in de rechtbank in Leeuwarden dat hij zijn vader en broer per auto naar de woning van het slachtoffer heeft gebracht, waar de vrouw was doodgeschoten.

Het 52-jarige slachtoffer werd op 23 juni 2008 door haar familie levenloos gevonden in haar woning. Uit sporenonderzoek bleek dat er tweemaal was geschoten. Uit de woning misten geen spullen. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat vader Arjen van der S. Klijnstra-Kuipers heeft omgebracht. Hij pleegde zelfmoord toen de politie hem enkele dagen na het misdrijf in zijn woning in Franeker wilde aanhouden op verdenking van wapenbezit en het voorbereiden van een overval. De 50-jarige man schoot zichzelf dood.

De politie vond bij hem thuis meerdere vuurwapens en bivakmutsen. In een vaatwasser lagen een pistool, portofoons en sportschoenen met bloed van het slachtoffer. Een aangetroffen geluiddemper van een vuurwapen linkt de politie aan de dood van de vrouw. Bij haar lichaam waren stukjes rubber gevonden die bij hetzelfde type geluiddemper passen.

Doodslag in vereniging

De zoons werden eind 2021 aangehouden. Het OM verdenkt hen van doodslag in vereniging. De oudste was naar de politie gestapt om te verklaren dat hij zijn vader en broer Arend Jan (35) uit Wolvega bij de woning van het slachtoffer had afgezet en hen had opgehaald. Ze gingen een roofoverval plegen, maar dat wist hij naar eigen zeggen niet. Op een bivakmuts in het huis van de vader trof de politie DNA van de jongere broer aan. De sportschoenen in de vaatwasser waren van de 35-jarige.

,,Ik wilde ademruimte”, aldus de 40-jarige broer die in 2009 ook verdachte was. ,,Het moest er een keer uit. Er zijn dingetjes in onze familie die een beetje raar zijn.” Zijn eerdere, ontkennende verklaringen waren een ‘compleet lulverhaal’, aldus de oudere broer.

,,Hij liegt of is totaal in de war”, aldus de 35-jarige over zijn broer. ,,Ik snap niet waarom hij mij hierbij betrekt.” Volgens hem bezat zijn vader veel wapens. ,,Als hij naar de supermarkt ging, had hij er een in zijn jas.” De jongere broer had de bivakmuts naar eigen zeggen een keer opgezet toen hij op bezoek was bij zijn vader. De schoenen had hij er eens achtergelaten.