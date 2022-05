Man uit Assen met xtc-pillen op zak aangehouden in Leeuwarden

Veel animo voor De Vaandeldra­ger in Fries Museum, enkelen toegang geweigerd wegens drukte

Het Fries Museum in Leeuwarden was gisteren afgeladen met mensen die het recent door de Staat aangekochte schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt wilden bekijken. In totaal ging het om meer dan duizend mensen, zo vertelt een woordvoerder. Een paar mensen moest zelfs de toegang geweigerd worden omdat er geen plek meer was.

1 mei