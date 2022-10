Man uit Wolvega aangehouden voor brandstichting in woning: politie zoekt getuigen

Ongebruike­lij­ke aanval van wolven: pony en meerdere koeien doodgebe­ten

Wolven hebben in de afgelopen twee maanden een pony, drie kalveren en drie koeien gedood in Drenthe en Friesland. De pony werd op 10 augustus het slachtoffer van een wolvenaanval in het Drentse Dwingeloo. Het is ongebruikelijk dat wolven een dier van het formaat pony of koe doodbijten.

7 oktober