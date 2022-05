Man zwaar mishandeld in trein naar Leeuwarden op Koningsdag

Auto over de kop, bestuurder naar het ziekenhuis gebracht

In de nacht van zaterdag op zondagavond is een automobilist gewond geraakt bij een ongeval op de Kontermansweg bij De Hoeve. Door een onbekende oorzaak sloeg de bestuurder met de auto over de kop. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

24 april