Massale ruzie azc Drachten: Nigerianen slaags met ‘veiligelanders’

Man (34) uit Ferwert aangehou­den voor brandstich­ting in woning Dokkum

27 april Een 34-jarige man uit Ferwert is in de nacht van zondag op maandag aangehouden in verband met brandstichting aan De Schans in Dokkum. De bewoners van de woning waarin de brand woedde, zijn hierbij gewond geraakt. Dat meldt de Leeuwarder Courant.