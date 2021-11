‘Mediastorm’ en kritiek kost omstreden wolvenhek in Friesland voorlopig de kop

Het zou het vee moeten beschermen tegen aanvallen van de in Nederland oprukkende wolf, maar het zogenoemde wolvenhek in Friesland is vijf maanden na de eerste paal nog geen meter opgeschoten.

VVD-coryfee Hans Wiegel werd eind juni van stal gehaald om onder grote belangstelling van de pers de eerste paal te slaan van het wolvenhek. Tegelijkertijd klonk er ook veel kritiek op het project van natuurorganisaties en politieke partijen. Die aandacht en kritiek lijkt het project nu de kop te kosten, voorlopig althans.

,,We hadden overeenstemming met vijf boeren voor een hek van 2,5 kilometer”, zegt voorzitter Jehan Bouma van de Stichting Wolvenhek Fryslân tegen deze site. ,,Maar na de eerste paal kwam er zo’n gigantische mediastorm, iedereen had er een mening over. Daardoor kreeg een van de boeren, een week voordat we zouden beginnen, koude voeten. Je hebt ze toch allemaal nodig nodig, anders werkt het niet.”

Het resultaat is een armetierig stukje hekwerk van slechts 25 meter bij het Friese dorpje Boijl. Geen wolf die ervan schrikt. Sterker: de verwachting van Natuurmonumenten is dat het aantal wolven de komende jaren alleen maar toeneemt. En daarmee zal ook het aantal schapen dat door wolven wordt gedood stijgen. In 2020 werd in Nederland vergeleken met 2019 ruim het dubbele aantal schapen gedood door wolven: van 119 naar 291. Nog nooit waren het er zo veel.

Kritiek

Het doel van het 2,5 kilometer lange hek was om bij wijze van proef te laten zien hoe zo'n hek zou werken en wat het zou betekenen voor ander dieren, legt Bouma uit. ,,Ander wild wordt niet verstoord. Met wildcamera's hadden we dat kunnen aantonen, maar die mogelijkheid is ons uit handen geslagen.”

Om de wolf daadwerkelijk buiten de weides te houden en de schapen te beschermen is er volgens de stichting een hek van zeker 150 kilometer nodig, dat loopt van het IJsselmeer tot het Lauwersmeer en waarbij de natuurgebieden op de grens met Drenthe en Groningen erbuiten worden houden. Om dat alsnog te bereiken gaat de stichting de komende tijd de politiek proberen te overtuigen van de noodzaak van het hek. ,,Er komen zoveel wolven uit Duitsland de komende jaren, dat wordt onhoudbaar”, zegt Bouma. ,,We hebben inmiddels voldoende geld opgehaald door crowdfunding om een proefhek te plaatsen, maar we moeten wel steun en toestemming hebben.”

Overtuigen

Natuurorganisaties zijn ondertussen kritisch op de plannen. Ze stellen dat het Hof van Justitie van de EU al meermalen heeft uitgesproken dat zwaar beschermde soorten als de wolf zelf moeten kunnen bepalen waar ze zich vestigen. De Faunabescherming, een Nederlandse stichting die opkomt voor de belangen van in het wild levende dieren, noemde het plan bovendien onwettig en onwerkbaar.

De Partij voor de Dieren had eerder al Kamervragen gesteld over het wolvenhek. De partij noemt het hek ‘zowel ecologisch als praktisch niet gewenst’, omdat dit zou zorgen voor versnippering van natuurgebieden.

