Meerdere gewonden bij vechtpartij Oudeschoot

Auto belandt in weiland bij Vinkega, bestuur­ster verlaat plaats ongeval

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een auto in een weiland terecht gekomen. Rond half vijf kreeg de politie een melding van een ongeval op de kruising van de Vinkegavaartweg met de Molenburen bij Vinkega. Dat meldt 112 Fryslân.

4 juni