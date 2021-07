Miljoenen harige mosdiertjes aangespoeld bij Ameland; penetrante stanklucht op strand

Harige mosdiertjes?

Harige mosdiertjes komen vooral voor in de Waddenzee, Noordzee en de Zeeuwse wateren. Een individueel mosdiertje is zelf nauwelijks een millimeter lang. Met trilharen aan de bovenkant van het skelet kan het dier water voorzichtig in beweging brengen en op deze manier voedsel binnenkrijgen. Mosdiertjes leven van plankton en worden op hun plaats weer gegeten door zeeslakken, vissen, zee-egels, zeespinnen en schaaldieren. Mosdiertjes groeien doorgaans in poliepenkolonies. Als een kolonie te groot wordt, laat deze makkelijk los van de ondergrond, bijvoorbeeld door de stroming of visserij. Een losgeraakte kolonie rolt vervolgens over de zeebodem en spoelt uiteindelijk aan op het strand, vaak in grote aantallen.