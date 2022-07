Minder grijze zeehonden, wel meer pups geteld in de Waddenzee

In de Nederlandse Waddenzee zijn afgelopen voorjaar minder grijze zeehonden geteld dan een jaar eerder. Wel zijn er meer zeehondenpups geteld, blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse internationale telling van grijze zeehonden in het waddengebied.

Onderzoekers telden ongeveer 6500 grijze zeehonden, vier procent minder dan in 2021. Dat is opvallend, want de afgelopen vijf jaar nam deze zeehondenpopulatie juist toe. Volgens onderzoeker Jessica Schop van Wageningen Marine Research kan het zo zijn dat de populatie grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee afneemt. “Of het is denkbaar dat er dit jaar minder instroom is geweest vanuit de veel grotere grijze zeehondenkolonie in het Verenigd Koninkrijk.”

“Een derde oorzaak van het lagere aantal kan zijn dat we dit jaar net te vroeg of juist te laat ten opzichte van de piek hebben geteld”, aldus Schop. “Daarom is het belangrijk om in de toekomst de timing van deze piek in de verschillende Waddenzeeregio’s nog beter te begrijpen.”

De grijze zeehonden worden geteld in de lente. Dan liggen de meeste dieren op het droge vanwege de ruiperiode, waarin ze hun wintervacht verliezen. Tijdens de geboorteperiode in de winter worden de zeehondenpups geteld, om een indicatie te krijgen hoe de zeehond zich voortplant in de Waddenzee.

Afgelopen winter werden er 1168 pups geteld, een toename van veertien procent. Ruim de helft van alle grijze zeehondenpups in de hele Waddenzee wordt in het Nederlandse waddengebied geboren, op hooggelegen zandplaten.

Sinds 2002 monitort Wageningen Marine Research het aantal grijze zeehonden in de Nederlandse waddengebied.