Minister Harbers zoekt naar oplossing voor watertaxi Ameland: ‘Van levensbelang voor bereikbaarheid’

Werkstraf voor Sneker die ex mishandel­de in aanwezig­heid van kind

Een inwoner van Sneek die zijn ex-partner mishandelde in het bijzijn van hun kind, is veroordeeld tot 80 uur werkstraf. De man (24) kreeg bovendien een contact- en een locatieverbod, plus een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Dat meldt Omrop Fryslan.

5 december