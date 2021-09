Mogelijk opvang voor 600 asielzoekers in Leeuwarden

UpdateMaximaal 600 asielzoekers kunnen naar verwachting volgende maand terecht in de Friezenhal van WTC Expo in Leeuwarden.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft gevraagd de Friezenhal van het WTC Expo te mogen inrichten voor de opvang van vluchtelingen. De verwezenlijking en het beheer van de noodopvang wordt volledig uitgevoerd en betaald door het COA.

Streefdatum

Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover het verzoek en overweegt ermee in te stemmen. Voordat dat gebeurt, moet er nog een aantal zaken met het COA besproken en afgestemd worden, zegt burgemeester Sybrand Buma desgevraagd. ,,Dat gaat onder meer over financiën, veiligheid en ook gezondheid. Door corona moeten we over dat laatste zeker goede afspraken maken.”

Volgens Buma is het de bedoeling dat op 20 oktober de eerste mensen worden ontvangen. ,,We vinden dat als er bij ons een noodvraag wordt neergelegd, dat we dan niet zeggen: ga maar naar de buurman. Als zo’n vraag komt, dan is bij ons de gedachte, laten we vooral kijken hoe we het kunnen doen.”

Volledig scherm De Friezenhal van het WTC EXPO wordt omgebouwd tot tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen. De extra opvang is nodig omdat de instroom van asielzoekers hoger is dan beraamd. © ANP

Het gaat met name om vluchtelingen uit Afghanistan, Syrië en Turkije. De opvang is beschikbaar voor zes maanden. Deze kan mogelijk twee keer voor drie maanden verlengd worden. Alleenstaanden en gezinnen kunnen straks in de WTC Expo terecht. Enkel voor kleine kinderen is er geen geschikte opvang beschikbaar.

Oproep

Veel bestaande asielzoekerscentra zitten momenteel vol. Dit komt gedeeltelijk door de komst van evacués uit Afghanistan en doordat de doorstroom naar een reguliere woning in Nederland momenteel moeizaam gaat.



Eerder deed het kabinet een oproep aan gemeenten om waar mogelijk hulp te bieden. Deze maand boden onder meer Utrecht en Goes al ruimtes aan voor opvang.



De Friezenhal werd in 2015 ook al als tijdelijke opvang gebruikt. In maart 2020 zou dat weer gebeuren, maar dat ging uiteindelijk door de verspreiding van het coronavirus niet door.

Groningen

De gemeente Eemsdelta (Groningen) meldt vandaag dat het zeer binnenkort ongeveer 150 asielzoekers gaat opvangen in een voormalig kantoorgebouw in Farmsum voor een periode van zes maanden.



,,We hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid een veilig en humaan onderkomen te bieden aan onder meer de Afghaanse evacués die onder zeer moeilijke omstandigheden op de vlucht zijn gegaan”, zegt burgemeester Gerard Beukema.