Molukse activist Leo Reawaruw (62) overleden

Reawaruw nam het op voor de belangen van de Molukkers in Nederland en maakte zich hard voor waardering van militairen die dienden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Reawaruw, zoon van een KNIL-veteraan, werd geboren in 1960 en kwam een paar jaar later in Nederland aan. Hij diende in het leger en werd uitgezonden naar Libanon.