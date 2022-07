Nandoe duikt op in Heerenveen, dag later alweer in Parijs

Nande, zoals de nandoe heet, is inmiddels een bekendheid in Europa. In 2020 was het dier al met zijn eigenaar in Venetië. En dit jaar was de opvallende verschijning te zien in Kroatië, Oostenrijk en Brussel. ,,Ons project is om alle hoofdsteden van Europa te bezoeken”, zei Cetin eind mei tegen The Brussels Times.