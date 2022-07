Natuur zorgt zelf voor nieuwe vaargeul naar Ameland

De natuurlijke geul ligt ten westen van de tot nu toe gebruikte route. De gewone route is door de beweging van bodem en water in het Waddengebied opgeschoven naar het oosten en sterk verzand. Er zou veel baggerwerk nodig zijn om de geul op diepte te houden, terwijl juist is afgesproken dat er in het beschermde natuurgebied Waddenzee zo min mogelijk wordt gebaggerd. Rijkswaterstaat verwacht dat er in de door de natuur uitgeslepen geul nog maar een derde van het baggerwerk nodig is.