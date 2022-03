Nederlandse inzending wint wereldfinale 48 Hour Film Project

In Muze worstelt een Duitse fotograaf (Rienus Krul) met zijn inspiratie. Een toevallige ontmoeting met een draaideurcrimineel (Rian Gerritsen) zorgt voor onverwacht succes. De film won eerder dit jaar met overmacht al het 48 Hour Film Project in Rotterdam.

Producent Thijs de Neeve nam de hoofdprijs in ontvangst in het AFI Silver Theatre in Washington. Ook mocht cameraman Luuk de Kok de prijs voor Best Cinematography ophalen. De film zal later dit jaar te zien zijn tijdens het Internationale Film Festival van Cannes.