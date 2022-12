Nederlandse zwemsters vijfde op 4x100 meter vrije slag bij WK kortebaan in Melbourne

Politie vindt 200 kilo illegaal vuurwerk in huizen in Friese plaatsen

In Friesland heeft de politie 200 kilo illegaal vuurwerk gevonden. De partij werd aangetroffen in drie woningen in Burgum, Hijum en Oudebildtzijl. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt binnenkort vernietigd, meldt de politie vandaag.

8 december