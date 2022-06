Nieuwe Cotton Club in Leeuwarden is ‘boost voor binnenstad’

Aan de Nieuwestad in Leeuwarden is vandaag een Cotton Club geopend. De kledingwinkel huist in het voormalige pand van de V&D en Zara, dat sinds eind september leegstond.

Cotton Club is net als THE STING, Costes en de KOOPman onderdeel van het modeconcern The Sting Companies. Het concern bestaat uit duurzame winkels die ‘producten verkopen die op een fatsoenlijke manier geproduceerd zijn met aandacht voor mens, milieu en dier’, aldus Cotton Club op haar website.

Op vrijdag 22 september 2017 opende de eerste Cotton Club-winkel op het Gelderlandplein in Amsterdam. Inmiddels telt Nederland zo‘n 29 winkels. Op 22 juni komt daar een 30e winkel bij, in Den Haag.

Boost voor binnenstad

Wethouder Economie Abel Reitsma (CDA) juicht de komst van duurzame winkels in het centrum van Leeuwaren toe. ,,Het concept is vernieuwend”, zegt Reitsma. ,,Zo‘n winkel, met die stijl en inrichting hebben we nog niet in de stad. Zeker na de afgelopen twee (corona)jaren kan de binnenstad wel een boost gebruiken.”

‘Wandelend bos’

Door meer te vergroenen, hoopt de wethouder ook meer mensen naar de binnenstad te lokken en Leeuwarden op de kaart te zetten. Zo is er momenteel een ‘wandelend bos‘ te aanschouwen. ,,Het gaat om meer dan duizend bomen die in bakken, op karren verplaatst worden door vrijwilligers”, legt de wethouder Economie uit. ,,We willen met Bosk Leeuwarden aandacht vragen voor de verstedelijking, waardoor steden steeds minder groen worden.”

Bosk Leeuwarden is tot 14 augustus te zien in de binnenstad, daarna worden de bomen verdeeld over de stad en de omgeving van Leeuwarden geplant.