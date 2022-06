Nieuwe stap dierenbeschermers om haan in mast tegen te houden

Vrijdag liet de RVO aan de dierenbelangenorganisaties weten geen verdere stappen te ondernemen om het evenement met de haan tegen te houden. De RVO meldde dat er contact was geweest met een dierenarts op Schiermonnikoog en dat die onder meer liet weten dat de haan tijdens het verblijf in de mand de beschikking heeft over voldoende water en voer. “Er is een webcam in de mand bevestigd. Twee keer per dag bekijkt de dierenarts of het welzijn en de gezondheid van de haan in orde is en of er nog voldoende water en voer aanwezig is. De mand is groot genoeg, zodat de haan kan bewegen en rondlopen”, aldus een RVO-woordvoerder.