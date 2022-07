NL-Alert om uitslaande brand in woning Drachten

Racefiet­ser onwel geworden en zwaarge­wond geraakt bij Suwâld

Op de Symen Halbeswei in Suwâld is zondagochtend een wielrenner zwaargewond geraakt. Waarschijnlijk is de fietser onwel geworden, gevallen en gewond geraakt. Dat meldt Omrop Fryslan.

24 juli